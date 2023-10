Der Euro-Kurs hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0567 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend.Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0540 Dollar festgesetzt.Auf Wochensicht hat der Euro hingegen deutlich an Wert verloren. Der Kurs ist seit Montag um mehr als einen Cent gefallen. Am Markt wird auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...