Den Bereich Wasserstoff muss man wieder in den Blickpunkt rücken. In den USA hat das Energieministerium sieben Wasserstoff-Hubs ausgewählt, um Verhandlungen für 7 Mrd. $ an Fördermitteln im Rahmen des US-Infrastrukturgesetzes zu beginnen. Zudem wurde ein Steueranreiz gesetzt. Es gibt eine neue Steuergutschrift für die Wasserstoffproduktion. Abhängig von der Kohlenstoffintensität bei der Fertigung sind zwischen 1 und 3 $ je produziertem Kilogramm Wasserstoff als Steuergutschrift geplant. Einer der Top-Profiteure ist Bloom Energy, der bereits mehrmals thematisiert wurde.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 43/2023.Den kompletten Artikel lesen Sie im aktuellen Brief.Weitere Themen dieser Ausgabe u. a.:- Coca-Cola: Bewertung historisch niedrig- BioNTech: Jetzt wieder einsteigen?- Eckert & Ziegler: Starke News am laufenden Band- Varta: Ist das die Trendwende?- General Electric: Knapp 6 % fix bis 2026Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!