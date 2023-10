HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Industrie-Recycler habe wie erwartet schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aber es gebe bereits Licht am Ende des Tunnels. 2024 sollte es wieder positivere Nachrichten geben, und das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte wieder prozentual zweistellig wachsen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1704650164

