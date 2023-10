Die Ölpreise steigen am Freitag stark. Marktbeobachter führten dies auf jüngste US-Angriffe in Syrien und die Besorgnis vor einer Ausweitung des Gaza-Konflikts auf andere Länder im Nahen Osten zurück. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am am Morgen 89,24 US-Dollar. Das waren 1,31 Dollar mehr als am Vortag.Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...