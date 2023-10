Quelle: Pexels Seitdem am 1. Juli 2021 der neue Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland in Kraft getreten ist, können Online Casinos hierzulande legal Spiele im Internet anbieten. Nutzer, die online spielen und sich sicher sein wollen, dass sie sich an einer sicheren Adresse befinden, sollten auf folgende Punkte achten. Eine deutsche Lizenz Durch ein neues Gesetz wird in Deutschland nun der Markt für Casinospiele länderübergreifend durch die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) reguliert. ...

