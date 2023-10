Der Anstieg der Verbraucherpreise in Tokio beschleunigte sich im Oktober unerwartet zum ersten Mal seit vier Monaten, was darauf hindeutet, dass sich die Inflation als hartnäckiger erweist als erwartet. Die Bank of Japan, deren nächste Zinssitzung am kommenden Dienstag ansteht, kommt dadurch unter Zugzwang.

