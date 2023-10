Zürich (www.anleihencheck.de) - Das unabhängige Schweizer Kreditresearch-Unternehmen Independent Credit View (I-CV) beurteilte in der Länderstudie 2023 die fundamentale Kreditqualität von 49 Staaten, so René Hermann, Lead-Autor der I-CV Länderstudie.Dabei zeige sich, dass steigende Finanzierungskosten das Wachstum (Investitionen und Konsum) beeinflussen und zu einer Korrektur bei Anleihen-, Aktien- und Immobilienpreisen führen würden. Vor diesem Hintergrund würden Investoren wieder eine adäquate Risikoprämie verlangen und die Ratingpflege rücke zurück in den Fokus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...