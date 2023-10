Die Hypoport-Aktie (WKN: 549336) erlebt zum Ende der Börsenwoche massive Kursschwankungen. Nachdem das Papier der Immobilien-Technologiegruppe am Donnerstagnachmittag um fast -15% in die Tiefe sackte, ging es am Freitagmorgen wieder um mehr als +15% bergauf. Wissen Anleger nicht, wie sie die Hypoport-Aktie derzeit bewerten sollen? Hypoport vorgestellt Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist die Muttergesellschaft einer Reihe von Technologieunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...