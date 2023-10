Köln (ots) -- Zwei weitere Comedypreise im Rahmen des 33. COLOGNE COMEDY FESTIVALS verliehen- Video der Verleihung in Kürze HIER (https://www.youtube.com/@Myspass) im MySpass Stand-Up YouTube KanalIm Rahmen der gestrigen Eröffnungsshow "KÖLN LACHT!" des 33. COLOGNE COMEDY FESTIVALs haben die Veranstalter den Deutschen Comedypreis 2023 für die "Beste Newcomerin" an Comedienne Negah Amiri und den "Ehrenpreis 2023" an den Ideengeber und Gründer des Deutschen Comedypreises Ralf Günther verliehen.Im September hatte Felix Lobrecht bereits den Deutschen Comedypreis 2023 in der Kategorie "Erfolgreichstes Live-Programm" in Berlin entgegengenommen.Negah Amiri ist Moderatorin und Stand-Up-Comedienne mit Wurzeln in Wiesbaden und dem Iran. Sie startete ihre Bühnenkarriere bei NightWash und eroberte rasant online, on Stage und on Air ihre inzwischen große Fangemeinde. Derzeit ist sie mit ihrer eigenen Fernsehshow zu sehen, stand u. a. schon bei der 1LIVE COMEDY-NACHT XXL vor 13.000 Zuschauenden in der Arena und ist ab 2024 mit ihrem zweiten Solo-Programm auf der Bühne.Ralf Günther hat das COLOGNE COMEDY FESTIVAL und den Deutschen Comedypreis zu einem der größten Comedy-Events gemacht. Mit seiner Expertise war er als Künstler, Berater und Produzent kreativer Ideengeber für Liveshows und zahlreiche TV-Formate. Sein Comedy-Know-How und sein Netzwerk haben maßgeblich zum langjährigen Erfolg des Festivals beigetragen.Daniela Mayer, Festivalleitung COLOGNE COMEDY FESTIVAL: "Negah Amiri ist eine der vielversprechendsten und vielfältigsten Talente der deutschen Comedyszene. Sie ist erfolgreich als Moderatorin ihrer eigenen Fernsehshows, als Video-Creatorin und als Stand-Up-Künstlerin und erreicht mit ihren unterschiedlichen Formaten ein großes Publikum. In ihrer Comedy spricht sie über kulturelle Missverständnisse und Beziehungsprobleme genau so pointiert wie über gesellschaftspolitische Fragen und bezieht klar Position bei Themen wie Sexismus und die aktuelle Situation im Iran. Für ihre vielseitige Comedy mit Leichtigkeit und Haltung verleihen wir Negah Amiri in diesem Jahr den Deutschen Comedypreis als "Beste Newcomerin".Negah Amiri: "Dass ich den Deutschen Comedypreis als beste Newcomerin bekommen habe, bedeutet mir gerade die Welt. Ich bin unfassbar glücklich, in der Comedy mein Zuhause und meine Berufung gefunden zu haben und es ist mir eine große Freude, so viele Menschen Tag für Tag zum Lachen bringen zu dürfen. Andere berühren und zum Lachen bringen, darum geht's mir und wenn ich so eine Art Wertschätzung bekomme, ist es das schönste Gefühl und zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Danke!"Daniela Mayer, Festivalleitung COLOGNE COMEDY FESTIVAL: "Deutschland ohne Ralf Günther wäre ein Deutschland ohne Comedy. Er ist Künstler, Musiker, Entwickler & Produzent erfolgreicher Comedy-TV-Formate. Er ist Ideengeber und Gründer des Deutschen Comedypreises und war langjähriger Geschäftsführer des COLOGNE COMEDY FESTIVALs, Deutschlands größtem Comedyfestival. Als solcher war und ist Ralf Günther einer der maßgeblichen Förderer der deutschen Comedyszene. Unzählige Talente hat er entdeckt, aufgebaut und zu großen Stars gemacht, darunter Bastian Pastewka, Anke Engelke und Annette Frier. Für sein Lebenswerk als Visionär und Kreativschaffender verleihen wir der 'Produzentenlegende Ralf Günther', wie der EXPRESS ihn einmal titulierte, den Ehrenpreis des Deutschen Comedypreises 2023."Ralf Günther: "Ich hatte Glück, das COLOGNE COMEDY FESTIVAL jedes Jahr in irgendeiner Funktion und Position begleiten zu können. Das Festival hat unheimlich viele Menschen inspiriert und ganz vielen Leuten auf, aber auch hinter der Bühne geholfen, den nächsten Sprung zu machen. Und das ist wirklich großartig. Mein größter Dank aber geht an alle, die seit so langer Zeit immer wieder zu den Veranstaltungen kommen. Hört nicht damit auf und lasst uns den Humor nicht verlieren!"Stifter und Ausrichter des Deutschen Comedypreises ist das COLOGNE COMEDY FESTIVAL. Die Comedypreise werden in diesem Jahr im Rahmen des CCF verliehen, das noch bis zum 4. November in 30 Locations in ganz Köln stattfindet.Die Verleihung des Deutschen Comedypreises ist in Kürze HIER (https://www.youtube.com/@Myspass) im MySpass Stand-Up YouTube Kanal zu sehen.Negah Amiri ist noch einmal live im COLOGNE COMEDY FESTIVAL 2023 zu sehen: Am 4.11., ab 19 Uhr wird sie im Gloria Theater bei "The Female Club", der ersten "female only"-Abschluss-Show des COLOGNE COMEDY FESTIVALs, moderiert von Jeannine Michaelsen, auftreten.[Logo/Foto zu dieser Pressemeldung erhalten Sie hier: Fotolink (https://www.picdrop.com/banijaygermany/RZHTjuvfNV) ] Honorarfreie Nutzung für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Berichterstattung. Über das COLOGNE COMEDY FESTIVAL:Das 33. COLOGNE COMEDY FESTIVAL findet vom 26. Oktober bis 4. November 2023 statt. Über 200 Künstlerinnen und Künstler treten in rund 150 Mixshows, Live-Podcasts, Lesungen, Solos und Specials in 30 Locations in ganz Köln auf. Das COLOGNE COMEDY FESTIVAL ist das größte Comedy Festival Deutschlands.