Zeit für den Einstieg?: Auf diese Düngemittel-Aktie sollten Anleger jetzt setzen!

Anzeige / Werbung

Eine erste Kurskorrektur dürfte die Aktie schon in Kürze erfahren, nämlich dann, wenn die Ergebnisse des gestarteten Bohrprogramm veröffentlicht werden!

Liebe Leserinnen und Leser,

durch den Einsatz von Dünger wachsen Kulturpflanzen effizienter und sichern die Ernährung der Weltbevölkerung. Weltweit gibt es lediglich zehn größere Produzenten der Mineralstoffe, die in Düngemitteln verwendet werden. Zu den Stoffen gehören Stickstoff, Kalium (Potash) und Phosphor.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Kali weiterhin hoch bleibt, da die Welt versucht, ihre wachsende Bevölkerung zu ernähren.

Trotz der Bedeutung dieser Produkte investieren wenig Privatanleger in die entsprechenden Aktien. Das liegt zum Teil daran, dass die Preise an den Agrar- und Energiemärkten stark schwanken, was auf die Kurse der Hersteller durchschlägt.

Was ist Kali?

Kali ist ein Begriff für Kaliumdünger. Es wird vor allem zur Ertragssteigerung in der Landwirtschaft eingesetzt. Mit Kali angebaute Pflanzen weisen tendenziell auch eine bessere Gesamtqualität auf, sind resistenter gegen Krankheiten und verbrauchen weniger Wasser.

Kali ist ein natürlich vorkommender Stoff, aber der Kaligehalt in oberflächennahen landwirtschaftlichen Böden ist mit der Intensivierung der Anbautechniken allmählich zurückgegangen. Böden, die einst reich an Kalium waren, gehen langsam zur Neige, und jetzt müssen die Landwirte Kalium hinzufügen, um anständige Ernten anzubauen. Dies hat dazu geführt, dass Kali anderswo produziert und an Landwirte verkauft werden muss, damit diese nach jeder Ernte den Kaliumspiegel ihres Landes auffüllen können.

Kali steigert die Ernteerträge auf einer begrenzten Fläche, was für die Ernährung der Welt von entscheidender Bedeutung sein wird, da die Weltbevölkerung weiterwächst und sich die Ernährungsgewohnheiten der Menschen ändern. Der Kalibedarf dürfte daher in den kommenden Jahren steigen.

Top-Kaliproduktionsländer

Die Kaliproduktion ist stark auf nur vier Länder konzentriert. Über 75 % der weltweiten Kaliproduktion stammen aus Kanada, Russland, Weißrussland und China, und über die Hälfte der weltweiten Reserven liegt in den beiden größten Produktionsländern.

Quelle: US-Innenministerium, US Geological Survey

Die besten Kaliaktien hängen von Ihrem Portfolio und Ihren Anlagezielen ab - während Volatilität für Daytrader ideal sein kann, sollten langfristige Anleger nach Aktien Ausschau halten, die im Laufe der Zeit stabilere Gewinne verzeichnen.

Sollten Sie zu den Anlegern gehören, welche einen mittel- oder langfristigem Anlagehorizont haben wäre das nachfolgende Unternehmen eine gute Wahl für Ihr Depot:

Unserer Top-Explorations- und Entwicklungskaliaktie Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) entwickelt aktuell ein historisches Düngemittelprojekt namens Banio in Gabun in Gabun.

Jochen Staiger von Commodity TV und Chairman Farhad Abasov geben Ihnen im nachfolgenden Video ein kurzes Update zum Düngemittelprojekt in Gabun:

Wie Sie im Interview erfahren haben wird eine Ressourcenschätzung voraussichtlich bereits im November dieses Jahres veröffentlicht werden!

Darüber hinaus strebt das Management den Abschluss einer Machbarkeitsstudie bis Mitte 2025 an.

Mit dem Bau des Hafens in der Nähe ( wir berichteten) und der hervorragenden Lage für die Verschiffung des Düngemittels befindet sich das Unternehmen in einer guten Ausgangsposition.

Werfen wir gemeinsam einen Blick auf das Banio-Projekt:

Das Banio-Projekt

Das Banio-Projekt umfasst 1.238 km2 und liegt in der südwestlichen Ecke Gabuns, ca. 450 km südlich von Libreville entlang der Atlantikküste. Banio liegt auf der Seeseite einer langen Lagune, die sich von Mayumba im Norden bis zur Grenze der Republik Kongo erstreckt.

Mayumba ist eine kleine Hafenstadt ca. 50 km nördlich des Hauptprojektgebiets und ist über die Straße und einen großen Flughafen erreichbar

Der Zugang zum Banio-Standort erfolgt über mehrere zugängliche Straßen nach Mayumba und Wasserstraßen bieten einen alternativen Zugang zum Projekt.

Das Projekt liegt nördlich der Grenze zur Republik Kongo, die bedeutende Kalivorkommen und historische Minen beherbergt. Das Banio-Projekt liegt 70 km nördlich der erstklassigen Kalilagerstätten Sintoukoula und liegt innerhalb derselben Sedimenthorizonte und innerhalb desselben ausgedehnten "Kongo-Kalibeckens".

Die kaliumhaltigen Salzschichten erstrecken sich in ähnlicher Tiefe und Mächtigkeit bis nach Gabun.

Zu den nahegelegenen Kaliprojekten gehören:

Die Holle Mine förderte 7,4 Mio. Tonnen mit 44 % KCl

Mengo-Projekt: 21,6 Mio. Tonnen KCl mit 12-24 % KCl

Kore Potash: Gemessene + angezeigte Ressourcen bei

Kola: 848 Mio. Tonnen mit 34,8 % KCl.

DX-Projekt: 152 Mio. Tonnen mit 32,5 % KCl.

Dougou Carn: 3 Bt mit 20,7 % KCl

Das Phase-1-Bohrprogramm bestätigt das Potential des Projektes:

Das Phase-1-Bohrprogramm ist im Gange und die Erweiterung des historischen Bohrlochs BA-002 wurde bis zu einer Tiefe von 552,5 m abgeschlossen. Vorläufige Interpretationen deuten darauf hin, dass die Evaporit-Zyklen IV und III mit Schichten aus massivem knotigem Carnallit und geringem Halit durchteuft wurden (siehe Foto unten).

Quelle: Pressemitteilung

Die Bohrkerne werden derzeit protokolliert und beprobt und zur Analyse an das Kalilabor des Saskatchewan Research Council ("SRC") in Saskatoon geschickt. Das Bohrgerät wird zurzeit zum historischen Bohrloch BA-001 verlegt, um eine Erweiterung von ca. 250 m vom Boden des historischen Bohrlochs aus durchzuführen und zusätzliche Kalizyklen zu erproben.

Die Daten aus den erweiterten Bohrlöchern BA-002 und BA-001 sowie BA-003, einschließlich neuer Probenahmen, werden voraussichtlich die Grundlage für eine potenzielle erste Mineralressourcenschätzung (Maiden Resource Estimate, MRE) für das Ziel North bilden. Die Bohrlöcher des Ziels South, das Ende 2023/Anfang 2024 erprobt werden soll, werden in dieser ersten MRE nicht enthalten sein.

Kommen wir nun zum herausragenden Management welches Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) in die Produktion führen wird:

Vorsitzender, Direktor Farhad Abasov

Herr Abasov baute und verkaufte mehrere Rohstoffunternehmen: Präsident und CEO, Millennial Lithium, verkauft an Lithium Americas für 490 Millionen US-Dollar; Präsident und CEO, Allana Potash Corp., für 170 Millionen US-Dollar an Israel Chemical Ltd. verkauft. Herr Abasov ist außerdem Mitbegründer von Potash One, das für 430 Millionen US-Dollar an K+S verkauft wurde, sowie Senior VP of Energy Metals, das für 1,8 Milliarden US-Dollar an Uranium One verkauft wurde. Er sammelte über 500 Millionen US-Dollar für öffentliche und private Unternehmen im Energie- und Bergbausektor.

Geschäftsführer Jason Wilkinson, M.Sc

Herr Wilkinson ist ein Bergbau- und Explorationsexperte mit 25 Jahren Erfahrung in einer Reihe von Rohstoffen. In der Vergangenheit war der Chief Operating Officer von South Harz Potash für die Leitung des deutschen Kaliprojekts verantwortlich. Zuvor war er als MD bei Allana Potash Corp mit Sitz in Äthiopien für die Explorationsbohrungen und Machbarkeitsstudien verantwortlich und erleichterte den Transfer zu Israel Chemicals Ltd.

Senior VP, Kapitalmärkte, Direktor Graham Harris

Herr Harris war Gründer, Vorsitzender und Direktor von Millennial Lithium Corp, das kürzlich von Lithium Americas für 490 Millionen US-Dollar übernommen wurde. Herr Harris verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, unter anderem als Senior VP von Canaccord Genuity Corp. (1999-2004) und als Senior VP und Partner von Yorkton Securities (1989-1999). Er hat direkt über 400 Millionen US-Dollar an Entwicklungs- und Risikokapital für öffentliche und private Unternehmen aufgebracht. Er war Gründer von Cap-Ex Iron Ore Ltd. und Gründungsdirektor von M2 Cobalt Corp., das kürzlich mit der an der ASX notierten Jervois Mining Ltd. fusionierte.

Direktor Rick Lacroix

Herr Lacroix verfügt über umfangreiche Erfahrung in allen Aspekten des Kaliabbaus, der Kaliverarbeitung und -vermarktung, darunter mehr als 30 Jahre bei Potash Corp., wo er zum SVP von Saskatchewan (PCS) aufgestiegen ist, und als Direktor von Canpotex, der ausländischen Marketingabteilung für kanadische Kaliproduzenten. Darüber hinaus fungierte Herr Lacroix als Direktor für Allana Potash Corp. und war an der Machbarkeitsstudie des Unternehmens für sein Danakhil Potash-Projekt beteiligt. In jüngerer Zeit war Herr Lacroix Mitglied des Vorstands von Millennial Lithium Corp. und half bei der Machbarkeitsstudie für das Pastos Grandes-Projekt und bei der Übernahme von Millennial durch Lithium Americas für 490 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Herr Lacroix hat einen B.Sc. in Elektrotechnik an der University of Saskatchewan.

Prall gefüllte Kasse

Privatplatzierung in Höhe von 2 Millionen US-Dollar

Bereits im Juli dieses Jahres kündigte Millennial Potash (WKN: A3DXEK) eine Privatplatzierung in Höhe von 2 Millionen US-Dollar an.

Die nicht vermittelte Privatplatzierung besteht aus bis zu fünf Millionen Einheiten zu einem Preis von 40 Cent pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Aktienkaufwarrant, der innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 60 Cent pro Aktie ausgeübt werden kann. Für einen Teil der Privatplatzierung ist eine Provision von 7 Prozent in bar und 7 Prozent Vermittler-Warrants zu zahlen.

Im August kündigte das Unternehmen dann eine weitere Privatplatzierung mit einem Erlös von 640.000 $ an.

Der Erlös aus den Privatplatzierungen wird zur Finanzierung der weiteren Exploration und Entwicklung des Banio-Kaliprojekts des Unternehmens sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Auf diese Düngemittel-Aktie sollten Anleger jetzt setzen!

Auf die Gefahr hin das wir uns wiederholen:

Die mickrige Marktkapitalisierung von nur rund 7,5 Millionen Euro bietet eine erstklassige Einstiegsgelegenheit für Sie als Anleger!

Der Aktienkurs ist infolge des Staatsstreichs in Gabun gefallen, was sich jedoch nicht auf das Projekt ausgewirkt hat, wie uns der Vorsitzende Farhad Abasov im obigen Interview mit Jochen Staiger erklärt hat!

Eine erste Kurskorrektur dürfte die Aktie schon in Kürze erfahren, nämlich dann, wenn die Ergebnisse des gestarteten Bohrprogramm veröffentlicht werden!

Aufgrund des aufziehenden Newsflow und der Marktkapitalisierung von nur 7,5 Mio. Euro, die zu 35 % mit Cash hinterlegt ist, und das vielversprechende Projekt sollte hier eine erhebliche Outperformance gegenüber den Mitbewerbern vorhanden sein!

Wer jetzt in Millennial Potash (WKN: A3DXEK) hat die Chance, von Beginn an bei dieser Wachstumsstory dabei zu sein!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfachwww.millennialpotash.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Millennial Potash wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA60041F1018