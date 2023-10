In Italien hat der ein oder andere Politiker gestern einen Freudensprung gemacht, nachdem die EZB eine Zinspause angekündigt hat. Zudem rüttelt die Zentralbank nicht am PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme). Italienische Staatsanleihen reagierten auf die Entscheidung und Aussagen der EZB erleichtert. Am Schauplatz eines der düstersten Momente in der Geschichte des Euro gab sich Christine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...