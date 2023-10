Die Ergebnisse von Wacker Chemie für das dritte Quartal 2023 waren wenig inspirierend und spiegeln das schwierige operative Umfeld für Chemieunternehmen wider. Umsatz und EBITDA blieben um 3 % bzw. 7 % hinter den Konsenserwartungen zurück und verzeichneten einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch eine schwache Nachfrage, sinkende Absatzmengen und Preisdruck. Alle Segmente verzeichneten niedrigere Umsätze, wobei der Rückgang bei Polysilizium aufgrund eines erheblichen Preisverfalls bei Solarsilizium viel stärker ausfiel als erwartet. Die rückläufigen Mengen und die daraus resultierende geringere Auslastung belasteten die Rentabilität. Unter Berufung auf die schwache Kundennachfrage in vielen Endabnehmerindustrien von Wacker und ohne erkennbare Trendwende rechnet das Management nun für 2023 mit einem Umsatz am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne; außerdem hat es die EBITDA-Spanne eingeengt (um 50 Mio. EUR niedriger im Mittel). Dies bedeutet, dass die Kapitalrendite (ROCE) im Jahr 2023 unter den Kapitalkosten liegen könnte, wie es das Management bereits angedeutet hatte. Nach der jüngsten Aktienkurskorrektur (-13% in den letzten 1 Monat) stufen AlsterResearchs Analysten die Aktie jedoch von HALTEN auf KAUFEN hoch, bei einem niedrigeren Kursziel von EUR 135,00 (alt: EUR 138,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wacker%20Chemie%20AG





