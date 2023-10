Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Konjunkturdaten aus den USA zeigen sich weiterhin erstaunlich stark, so Sören Wiedau, CEFA, von der Weberbank.Die Industrieproduktion habe im September zugenommen und damit einen Wachstumsbeitrag zu dem positiven Konjunkturbild geliefert. Auch auf der Konsumseite laufe es weiter erfreulich. So würden die US-Einzelhandelsumsätze den sechsten Monat in Folge steigen und unterstreichen, dass der private Konsum eine der zentralen Säulen der US-Wirtschaft sei. Die Verbraucherinnen und Verbraucher hätten in den letzten Jahren ihre Sparquote steigern können, um den wichtigen privaten Konsum weiter zu unterstützen. Trotz der guten Daten würden die Analysten der Weberbank mit einer Eintrübung der amerikanischen Wirtschaft rechnen. Angesichts der schwächeren globalen Konjunkturaussichten, steigender Zinskosten und der Verknappung der Kreditvergabe dürfte sich die amerikanische Konjunktur abkühlen. Eine tiefe Rezession würden die Analysten für die USA allerdings nicht erwarten. ...

