MENLO PARK, Kalifornien (IT-Times) - Meta Platforms (Facebook) feiert die offizielle Eröffnung des neuen Campus in Dublin Irland, teilte das Unternehmen jüngst mit. Meta Platforms Inc. (Nasdaq: META, ISIN: US30303M1027) gab am 26. Oktober 2023 bekannt, einen neuen Meta-Campus in Ballsbridge, Dublin,...

Den vollständigen Artikel lesen ...