FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

VENEZUELA 97/27 VEZE US922646AS37

VENEZUELA 98/18 VEZD US922646AT10

VENEZUELA 04/34 VEZF US922646BL74

VENEZUELA 08/28 REGS VEZK USP17625AB33

VENEZUELA 11/31 REGS VEZA USP17625AD98

VENEZUELA 11/26 REGS VEZL USP17625AE71

PETROLEOS D VEN. 12/35 USP7807HAQ85

PETROLEOS D VEN. 13/26 USP7807HAR68

PETROLEOS D VEN. 14/24 USP7807HAT25

VENEZUELA 07/38 REGS USP97475AJ95

VENEZUELA 09/24 REGS USP97475AP55

VENEZUELA 05/25 VEZH XS0217249126

PETROLEOS D VEN.07/27 XS0294364954

PETROLEOS D VEN. 07/37 XS0294367205

AB/FROM ONWARDS 27.10.2023 12:54 CET

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken