Nachdem die britische Billigairline easyJet zuletzt in der Schweiz das Angebot von Pauschalreisen eingeführt hatte, so planen die Briten die gleiche Strategie in Deutschland einzusetzen. Urlauber und Aktionäre dürften davon profitieren, hier die Details. Europas zweitgrößte Billigairline easyJet möchte zukünftig zu einem großen Player beim Angebot von Pauschalreisen in Deutschland werden und plant seine Flüge mit Hotelübernachtungen zu koppeln. Mit Beginn der kommenden Sommersaison soll es ein entsprechendes ...

