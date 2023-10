Es folgte eine fulminante Kursrally. So notierte Meta im Juli dieses Jahres wieder im Bereich von 325 US-Dollar. Anschließend ging es in eine Konsolidierung. Und in diese "platzte" nun die Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen. Weder Fisch noch Fleisch Meta legte am Mittwoch (25.10., nach US-Handelsschluss) ambivalente Zahlen vor. Entsprechend reagierte auch die Aktie (WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A). Dabei wussten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...