Der Energiewandel verlangt nach immer leistungsfähigeren Batterien, wie ein aktueller Bericht des Investmenthauses Bernstein betont. Das eröffne Kurschancen für diese Aktien."Um die Energiewende zu ermöglichen, brauchen wir Batterien mit höherer Energiedichte, kürzeren Ladezeiten und verbesserter Sicherheit", so die Experten von Bernstein. Die Analysten prognostizieren, dass der Umsatz in der Branche bis 2050 beeindruckende 14 Billionen US-Dollar erreichen könnte. "Dies macht führende Batteriehersteller zu einem der besten Bereiche, um während der Energiewende zu investieren", heißt es in einem Bericht. Laut Bernstein wird die Entwicklung hin zu innovativen Festkörperbatterien den nächsten …