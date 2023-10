© Foto: picture alliance/dpa | Miguel A. Paez



Rabenschwarzer Tag für Siemens-Energy-Aktionäre. Die Aktie crashte am Donnerstag massiv und beendete den Handel 35,5 Prozent tiefer. Nun melden sich erste Analysten zu Wort. Der Kursrückgang am Donnerstag war auf die Bekanntgabe zurückzuführen, dass das Unternehmen aufgrund bedeutender Schwierigkeiten in seinem Windenergiesegment in Verhandlungen mit der deutschen Regierung über staatliche Bürgschaften tritt. Der Kursverlust von 35,5 Prozent vernichtete ungefähr drei Milliarden Euro an Marktkapitalisierung, es bleiben rund fünfeinhalb Milliarden Euro an Börsenwert über. Bernstein Research hat die Bewertung für Siemens Energy nach dem gestrigen Crash bei "Underperform" mit einem Zielkurs von …