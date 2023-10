BörseLuft ist raus - Ausverkauf bei Siemens Energy gestopptNach einer bewegten Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt mit einem abermals deutlichen Rücksetzer am Vortag ist am Freitagnachmittag Ruhe eingekehrt. weiterlesen Ukraine-KriegNeue Ukraine-Hilfen zugesichertDie Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben der Ukraine vor dem zweiten Kriegswinter anhaltende Waffen- und Munitionslieferungen zugesichert. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...