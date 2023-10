Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am 31. Oktober/1. November tagt das FOMC der FED, so die Analysten der Helaba.Habe das Komitee eher Süßigkeiten für die Märkte parat oder drohe vielmehr ein fieser Streich zum Jahresausklang?Seit 2017 hätten die Geldpolitiker nicht mehr an Halloween getagt, dem Tag der illuminierten Kürbisse, geschmackvollen Verkleidungen und des ikonischen Rufs "Süßes oder Saures!" ("trick or treat!"). Der Zinsentscheid wird nach unserer Zeit allerdings erst am Abend des nächsten Tages verkündet, an Allerheiligen, einem eher besinnlichen Feiertag, so die Analysten der Helaba. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die FED auf dieser Sitzung in erster Linie Süßes liefern werde - keine Zinserhöhung - aber mit einem sauren Beigeschmack für die Finanzmärkte, da man die Tür zunächst offen lasse für eine weitere geldpolitische Straffung in der nahen Zukunft. ...

