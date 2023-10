LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Generali vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Vor allem Wetterereignisse könnten die Budgets der Erstversicherer für Katastrophenfälle belastet haben, während die Rückversicherer besser dastehen dürften, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Generali habe für die ersten neun Monate des Jahres bereits Verluste in Höhe von 840 Millionen Euro wegen Naturkatastrophen bekannt gegeben und darauf hingewiesen, dass dies deutlich über dem Budget liege, erinnerte sie./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 22:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 04:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0000062072

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken