FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Hellofresh nach Quartalszahlen von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Ausmaß des Kundenrückgangs beim Kochboxenversender habe den Markt sehr enttäuscht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies werfe die Frage auf, ob das Geschäft nur unter dem eingetru?bten Konsumklima oder auch unter einem strukturellen Nachfragerückgang leide. Zudem bestehe eine relativ hohe Unsicherheit darüber, wie schnell Hellofresh mit Premium-Fertiggerichten in Europa profitabel werde./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 13:54 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 14:54 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

