Shenzhen, China (ots) -Huawei hat heute seine Geschäftsergebnisse für die ersten drei Quartale 2023 bekanntgegeben. In diesem Zeitraum erwirtschaftete Huawei einen Umsatz von 62,5 Milliarden USD, mit einem Anstieg um 2,4% im Vergleich zum Vorjahr und einer Nettogewinnmarge von 16,0%."Die Entwicklung des Unternehmens entspricht den Prognosen", sagte Ken Hu, Huawei's Rotating Chairman. "Ich möchte mich bei unseren Kunden und Partnern für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung bedanken. Wir werden in Zukunft unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter intensivieren, um unser Geschäftsportfolio optimal zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen auf ein neues Niveau zu heben. Wie immer ist es unser Ziel, Mehrwerte für unsere Kunden, Partner und die Gesellschaft zu schaffen."[1] Bei den hier veröffentlichten Finanzdaten handelt es sich um ungeprüfte Zahlen, die in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards erstellt wurden.[2] Wechselkurs Ende September 2023: 1 USD = 7,3095 CNY (Quelle: externe Agenturen).Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 114.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.PressekontaktPatrick BergerHead of Media AffairsEmail: patrick.berger@huawei.com