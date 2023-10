DJ WOCHENVORSCHAU/30. Oktober bis 5. November (44. KW)

=== M O N T A G, 30. Oktober 2023 *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Oktober *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2022 3Q 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 09:00 AT/Wifo, BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Oktober *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Oktober *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober *** 12:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober *** 21:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q D I E N S T A G, 31. Oktober 2023 *** 00:50 JP/Industrieproduktion September *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 3Q *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Oktober *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), Ergebnis 3Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 PK) *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (09:00 PK) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 3Q 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 3Q *** 08:00 DE/DE Import-/Exportpreise September *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September *** 08:45 FR/Privater Verbrauch September *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober *** 10:00 NL/Qiagen NV, Telefon-Konferenz zum Ergebnis 3. Quartal mit CFO Roland Sackers *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Grüner Bundeswertpapiere *** 11:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q 11:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q *** 11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober *** 21:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q *** 21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung M I T T W O C H, 1. November 2023 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Oktober *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q 09:30 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit Oktober 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 3 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.11.2030 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q *** 13:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 15:00 US/Bauausgaben September *** 15:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 19:30 PK mit Fed-Chairman Powell *** 21:00 US/Qualcomm Inc, Jahresergebnis 21:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q 21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q 21:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q - Märkte/Börsenfeiertag Österreich D O N N E R S T A G, 2. November 2023 *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 PK) *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 3Q (10:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 9 Monate 07:40 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q 08:00 DE/Erwerbstätigkeit September *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 12:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q 13:00 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q 14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q *** 15:00 US/Auftragseingang Industrie September 21:05 US/Starbucks Corp, Jahresergebnis 21:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q 21:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q *** 21:30 US/Apple Inc, Jahresergebnis F R E I T A G, 3. November 2023 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Oktober *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz September *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober *** 15:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober - EU/Ratingüberprüfung für Dänemark (Fitch); Norwegen (Moody's); Rumänien (Moody's); Schweiz (Fitch); - Märkte/Börsenfeiertag Japan - Märkte/verkürzter Börsenhandel Schweden (bis 13:00 MEZ) S O N N T A G, 5. November 2023 - US/Ende der Sommerzeit in den USA ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

