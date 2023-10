RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der diesjährigen Global Health Exhibition in Riad wird das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) seinen fortschrittlichen Ansatz zur Verbesserung der Patientenbehandlung präsentieren. Durch den Einsatz modernster digitaler Gesundheitslösungen hat das Krankenhaus gezeigt, welche Rolle solche Tools bei der Verbesserung der Ergebnisse und der betrieblichen Effizienz in verschiedenen medizinischen Bereichen spielen.



Mit seinem "Ehalat"-Dienst konnte das KFSH&RC zuletzt erhebliche Fortschritte bei der Rationalisierung des Patientenaufnahmeverfahrens erzielen. Die automatisierte Plattform vereinfacht die Überweisung von Patienten und fördert die Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen. Darüber hinaus können die Nutzer Arztberichte einreichen, personenbezogene Daten zusammenstellen und auf ihre Krankengeschichte zugreifen - alles innerhalb eines einheitlichen Dienstes, sodass persönliche Besuche im Krankenhaus nicht mehr erforderlich sind. Dies vereinfacht nicht nur die Bewertung des Zustands eines Patienten und der Eignung für eine Behandlung, sondern ermöglicht auch die Verfolgung und Aktualisierung von Anwendungen in Echtzeit.

Die Patienten können nun ihre Behandlungsfortschritte über die mobile Anwendung "Altakhassusi", die ihnen einen sicheren Zugang zu ihren medizinischen Unterlagen bietet, aus der Ferne verfolgen. Mit der App können Patienten die Ergebnisse von radiologischen Untersuchungen und Labortests einsehen, bequem Termine vereinbaren, an virtuellen Nachuntersuchungen mit ihren Ärzten teilnehmen und sogar die Wirksamkeit ihrer Behandlung beurteilen. Darüber hinaus wird die Kommunikation mit dem medizinischen Team und dem Krankenhaus vereinfacht, indem das Ausstellen von Rezepten für verschreibungspflichtige Medikamente sowie die Versorgung mit medizinischen Bedarfsartikeln und Nahrungsergänzungsmitteln erleichtert wird.

KFSH&RC ist bestrebt, eine qualitativ hochwertige Behandlung zu bieten, die in jeder Phase automatisiert ist. Dieser Ansatz spart den Patienten Zeit und Mühe und verbessert die medizinische Entscheidungsfindung durch modernste Methoden und Versorgungsmodelle, die die rasanten Fortschritte der digitalen Gesundheitsinnovationen nutzen. Diese Funktionen ermöglichen eine nahtlose Integration verschiedener medizinischer Technologien und konsolidieren klinische Ergebnisse, Dokumente und medizinische Daten. Dies reicht von Chirurgieberichten bis hin zur postoperativen Versorgung, um einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten, die Effizienz der Versorgung zu steigern und sie auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten abzustimmen.

KFSH&RC ist weltweit für seine außergewöhnlichen spezialisierten Gesundheitsdienstleistungen und bahnbrechenden Innovationen bekannt. Als fortschrittliches Zentrum für medizinische Forschung und Ausbildung setzt sich das Krankenhaus für den Fortschritt medizinischer Technologien und die Verbesserung der Gesundheitsversorgung auf globaler Ebene ein. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten lokalen, regionalen und internationalen Einrichtungen strebt es danach, erstklassige Leistungen in der klinischen Versorgung, Forschung und Ausbildung zu erbringen.

Die Global Health Exhibition, an der 250 Aussteller aus 15 Ländern teilnehmen, ist die wichtigste Veranstaltung zum Thema Gesundheitswesen im Nahen Osten. Sie dient als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen den saudischen und globalen Gesundheitsgemeinschaften, einschließlich regionaler und internationaler Hersteller und Lieferanten. Das diesjährige Gipfeltreffen, das unter dem Motto "Investition in Gesundheit" steht, verspricht ein entscheidendes Ereignis für die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu werden.

Kontaktinformationen:

kfshrc@mcsaatchi.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2825a442-d3e8-4c08-aa98-61fb48e4fe5e