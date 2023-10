DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Anleger sehen wenig Kaufgründe

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abgaben haben sich Europas Börsen am Freitag präsentiert. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 14.687 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,9 Prozent auf 4.014 nach unten. Anleger sahen wenig Kaufgründe. Der Krieg in der Ukraine und der Konflikt im Nahen Osten, eine schwache Wirtschaft in der Eurozone, hohe Marktzinsen sowie eine restriktive Geldpolitik der Notenbanken drückten auf das Sentiment. Dass die Indizes nicht noch tiefer notieren, ist vor allem dem bisher guten Verlauf der Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks zu verdanken.

Berichtsperiode macht Kurse

Überraschungen kamen aus Europa. Die Aktie von Sanofi brach um 19 Prozent ein. Als belastend stuften die Analysten von Barclays ein, dass für 2024 und 2025 aufgrund höherer Steuersätze und Investitionen in Forschung und Entwicklung voraussichtlich große Senkungen für die Gewinnprognose anstünden. Ein wichtiger Punkt, der wahrscheinlich gut an der Börse aufgenommen werden dürfte, sei dagegen die Ankündigung des Unternehmens, sich von seinem Consumer-Health-Geschäft bis zum vierten Quartal 2024 zu trennen, höchstwahrscheinlich durch eine Ausgliederung. Die Zahlen zum dritten Quartal, die ebenfalls vorgelegt wurden, standen für die Analysten dagegen nicht im Mittelpunkt.

Nachdem am Vortag bereits Campari enttäuscht hatte, kassierte nun Remy Cointreau (-11,3%) die Umsatzprognose für 2024. Die neue Prognose stuften die Analysten der Citi als enttäuschend ein. Obwohl der Markt auf einen Rückgang des organischen EBIT von 10 bis 15 Prozent vorbereitet gewesen sei, deute die neue Managementprognose auf einen Rückgang von 15 bis 20 Prozent hin.

Als positive Überraschung wurden die Geschäftszahlen von Vinci (+1,5%) eingestuft. Während sich Anleger zuvor defensiv positioniert hatten, überraschte der französische Infrastrukturkonzern leicht positiv beim Umsatz. Der Auftragsbestand stieg um 10 Prozent auf einen Rekordwert und sichert damit zukünftige Umsätze ab.

Electrolux brachen nach Veröffentlichung der Drittquartalszahlen um 13,6 Prozent ein. Laut Kepler Cheuvreux ist nicht nur das organische Umsatzwachstum klar unter den Erwartungen geblieben, das EBIT verfehlte den Marktkonsens gleich um 50 Prozent. Die Konsensschätzungen im Markt dürften deutlich nach unten angepasst werden.

MTU verloren 2,8 Prozent. Der Triebwerkshersteller hat im dritten Quartal von einer andauernd starken Nachfrage aus der zivilen Luftfahrt profitiert und seine angepasste Jahresprognose bekräftigt. Wegen der angekündigten außerordentlichen Belastungen aus dem Inspektionsprogramm von rund 1 Milliarde Euro ist das Ergebnis unter dem Strich jedoch tiefrot.

Covestro senkt wie erwartet den Ausblick

"Dass Covestro das 2023er-Gewinnziel auf das untere Ende der Spanne senkt, stellt für mich keine Überraschung dar", so ein Aktienhändler. Für die Aktie ging es 3,4 Prozent nach unten. Das lag an den etwas schwächeren Geschäftszahlen sowie an einem Ausblick, der leicht unter der Marktschätzungen liegt. Im Handel wurde daneben auf Medienberichte verwiesen, laut denen ein mögliches Gebot von Adnoc für den Chemiekonzern derzeit nicht in Sicht ist.

Die Aktie von Secunet Security brach um 29 Prozent ein. Das SDAX-Unternehmen hat die EBIT-Prognose 2023 auf 42 von 50 Millionen Euro gesenkt. Gründe seien ein veränderter Produktmix und höhere Kosten.

Fuchs Petrolub gewannen 6,7 Prozent. Hier stützte zum einen die EBIT-Entwicklung im dritten Quartal, es ist knapp 10 Prozent oberhalb des Konsens ausgefallen, zum zweiten der positive Ausblick für den freien Cashflow vor Akquisitionen.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.014,36 -35,04 -0,9% +5,8% Stoxx-50 3.783,73 -50,95 -1,3% +3,6% Stoxx-600 429,58 -3,62 -0,8% +1,1% XETRA-DAX 14.687,41 -43,64 -0,3% +5,5% FTSE-100 London 7.291,28 -63,29 -0,9% -1,3% CAC-40 Paris 6.795,38 -93,58 -1,4% +5,0% AEX Amsterdam 714,25 -5,05 -0,7% +3,7% ATHEX-20 Athen 2.899,42 -4,97 -0,2% +28,8% BEL-20 Bruessel 3.290,68 -9,06 -0,3% -11,1% BUX Budapest 56.314,97 -279,26 -0,5% +28,6% OMXH-25 Helsinki 4.058,34 +4,95 +0,1% -16,0% ISE NAT. 30 Istanbul 8.022,55 +43,66 +0,5% +35,0% OMXC-20 Kopenhagen 2.088,04 -27,00 -1,3% +13,8% PSI 20 Lissabon 6.184,88 +28,20 +0,5% +8,5% IBEX-35 Madrid 8.918,30 -44,50 -0,5% +8,4% FTSE-MIB Mailand 27.287,45 -220,45 -0,8% +16,0% OBX Oslo 1.170,46 +10,07 +0,9% +7,4% PX Prag 1.351,29 +5,48 +0,4% +12,5% OMXS-30 Stockholm 2.049,65 -14,90 -0,7% +0,3% WIG-20 Warschau 2.103,73 -17,23 -0,8% +17,4% ATX Wien 3.020,72 -3,80 -0,1% -2,8% SMI Zuerich 10.323,71 -43,98 -0,4% -3,8% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:44 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0591 +0,3% 1,0558 1,0534 -1,1% EUR/JPY 158,42 -0,3% 158,60 158,45 +12,9% EUR/CHF 0,9558 +0,7% 0,9496 0,9473 -3,4% EUR/GBP 0,8719 +0,1% 0,8712 0,8692 -1,5% USD/JPY 149,59 -0,5% 150,23 150,41 +14,1% GBP/USD 1,2148 +0,2% 1,2119 1,2120 +0,4% USD/CNH (Offshore) 7,3301 +0,1% 7,3227 7,3285 +5,8% Bitcoin BTC/USD 34.009,97 -0,3% 34.173,66 33.953,53 +104,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,03 83,21 +1,0% +0,82 +8,7% Brent/ICE 88,71 87,93 +0,9% +0,78 +8,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.980,45 1.984,70 -0,2% -4,26 +8,6% Silber (Spot) 22,71 22,83 -0,5% -0,11 -5,2% Platin (Spot) 903,75 905,00 -0,1% -1,25 -15,4% Kupfer-Future 3,65 3,58 +1,8% +0,06 -4,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

October 27, 2023 11:58 ET (15:58 GMT)

