LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Umsatzzahlen von 79 auf 77 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Die Erlöse im dritten Quartal des Baustoffkonzerns hätten die Erwartungen getroffen, die Profitabilität im Gesamtjahr könnte überraschen, schrieb Analyst Pierre Rousseau in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf den zuversichtlichen Ton des Managements. Er nahm eigenen Worten zufolge kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für das operative Ergebnis bis 2025 vor, weshalb er das Kursziel leicht reduziert habe./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 20:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 04:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125007

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken