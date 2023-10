Die möglichen Genehmigungen für die in den USA beantragten Stock-Bitcoin-ETFs sorgen für ordentlich Wirbel an den Märkten. Die Summe, die institutionelle Investoren möglicherweise in die Bitcoin-ETFs investieren würden, sollen Schätzungen zufolge über 14 Milliarden USD betragen.

I asked Chat-GPT if BlackRock's spot Bitcoin ETF is approved in 2023, what price to expect by 2024



Conservative: Tens of thousands - $100K

Moderate: $100,000 - $300,000

Aggressive: > $300,000 +



"In a more aggressive scenario with strong adoption and investor interest,… pic.twitter.com/YPJVouQ00a - The ?itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) October 24, 2023

Bei einer Befragung von The Bitcoin Therapist wurde ChatGPT nun konkreter und gab an, dass bei einer Genehmigung des von BlackRock beantragen Bitcoin-ETFs bei der US-Wertpapierbehörde SEC der Preis für Bitcoin auf diese Werte aufsteigen könnte:

Konservative ChatGPT BTC Prognose: mehrere Zehntausend USD über 100.000 $ Moderate ChatGPT Prognose für Bitcoin: im Bereich von 100.000 bis 300.000 $ Aggressive ChatGPT Kursprognose für Bitcoin: mehr als 300.000 $

In einem aggressiveren Szenario mit starker Akzeptanz und starkem Investoreninteresse könnte Bitcoin 300.000 US-Dollar möglicherweise überschreiten und bis Ende 2024 mehrere Hunderttausend US-Dollar oder mehr erreichen.

Auch Galaxy Research hat sich intensiver mit dem Geschehen rund um mögliche Bitcoin-ETFs in den USA beschäftigt und listet auf, was die Genehmigung dieser Finanzinstrumente alleine in den Vereinigten Staaten für eine Liquidität in den Markt bringen würde.

Unglaubliche 14 Milliarden USD nur im ersten Jahr nach der Handelseröffnung. Für das Jahr 2 sieht der Analyst 26,5 Milliarden USD für möglich und im dritten Jahr nach ihrer Genehmigung könnten bis zu 38,6 Milliarden USD frisches Kapital an die Märkte gelangen.

NEW: US Bitcoin ETF could draw over $14 billion in investment inflows in first year - Galaxy Research pic.twitter.com/NhKT8tpKbG - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 25, 2023

In anderen Illustrationen von Galaxy Research finden sich Zahlen zur möglichen Kursentwicklung von Bitcoin nach der Genehmigung der ersten Bitcoin-ETFs durch die US-Wertpapierbehörde SEC.

Während die Marktkapitalisierung von Gold bei 12,589 Milliarden USD liegen wird, geht das Analystenhaus von einer Marktkapitalisierung für Bitcoin vor dem Handel mit Bitcoin-ETFs von ungefähr 525 Milliarden USD aus.

Im ersten Jahr nach dem Listing des Finanzinstrumentes an den US-Börsen sollen laut Galaxy Digital rund 14,4 Milliarden USD hinzukommen.

Die Marktkapitalisierung soll den Schätzungen zufolge im gleichen Zeitraum von 524,9 Milliarden USD auf dann 914,1 Milliarden USD steigen. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt aber laut CoinMarketCap aktuell bei 625,967 Milliarden USD, also weit über den Ausgangswerten von Galaxy Digital für ihre Prognose.

Yus Schätzungen zufolge würde der Preis von Bitcoin im ersten Monat nach der Einführung des ETF um 6,2 % steigen, bevor er bis zum 12. Monat stetig nach unten tendiert und einen monatlichen Anstieg von 3,7 % verzeichnet. Kurzfristig gehen wir davon aus, dass andere globale/internationale Märkte den USA folgen und ähnliche Bitcoin-ETF-Angebote einer breiteren Anlegergruppe genehmigen und anbieten werden. (Charles Yu, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Galaxy Digital) Quelle

Wer schon in Bitcoin investiert hat, ist vielleicht an einem neuen Mining Coin interessiert, um sein Portfolio zu diversifizieren. Schließlich sind dies alles hier nur Prognosen und Vorhersagen, denn am Ende hängt zunächst alles von der Genehmigung der geplanten Bitcoin-ETFs ab.

Kryptowährung Bitcoin Minetrix Kürzel $BTCMTX Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 4 Milliarden Start 26.09.2023 Preis ab 0,0112 $ JETZT TRADEN Kategorie Bitcoin-Mining Tokenburn Findet statt Staking Stake-to-Mine Für Smartphones Optimiert Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX/CEX Mindestbetrag 10 $ Strategie Langfristig

Was ist Bitcoin Minetrix?

Der Bitcoin Minetrix Coin ist ein innovativer Mining Coin, der Zugang zum lukrativen Mining-Business im Bitcoin Netzwerk gewährt, und zwar für Anfänger und Kleinanleger und ohne Anschaffung von Hard- oder Software.

Damit wird das gesamte Bitcoin Mining auf eine neue Stufe gebracht, denn bisher hatten vor allem große professionelle Anbieter von sogenannten Mining-Farmen die Hände im Spiel.

Merkmal Bitcoin Minet https://finanznachrichten.care/b_BM_DE_finanznachrichten rix Traditionelles Cloud-Mining Einstiegskosten Gering Hoch Wo kaufen Im Pre-Sales verfügbar Beim Anbieter Mindestbeträge ab 10 $ hohe Beiträge Feste Laufzeit ohne Laufzeit mit festen Laufzeiten Abheben Einfaches kompliziert Art Mining-Coin Geschäftsmodell Infrastruktur Dezentralisiert Zentralisiert Einzahlung in Bar Nicht notwendig Notwendig Rückerstattungen Möglich Nicht möglich Verpflichtungen keine Langfristige Komplizierte Verträge ohne Verträge Mit Verträgen Staking-Optionen verfügbar nicht verfügbar Mining-Credits erhältlich nicht erhältlich

Doch damit ist jetzt Schluss, denn Bitcoin Minetrix ist über einen nativen Utility-Token auf der Ethereum-Blockchain aufgesetzt. Die Entwickler nutzen ein cleveres Konzept bestehend aus Staking und Tokenburn, damit Anleger sogenannten Mining-Credits erhalten.

Diese berechtigen zum Freischalten von Anteilen der Rechenleistung, die das Bitcoin Netzwerk benötigt, wenn Miner Blöcke validieren.

Die Auszahlung der anteiligen Mining-Rewards erfolgt ganz einfach per Knopfdruck. Durch den vorgeschalteten Burning-Prozess werden außerdem regelmäßig Token vernichtet, also vom Markt genommen.

Das fördert eine deflationäre Preisentwicklung, was dann allen Anlegern zugutekommt. Sie kaufen den Bitcoin Minetrix Token derzeit im Pre-Sales in Phase 3 für nur 0,0112 $ bei einer Mindestsumme von nur 10 $.

Fazit: ChatGPT hat seine Prognosen an die aktuellen Entwicklungen angepasst und präsentiert einen überaus positiven Ausblick auf die Kursentwicklung von Bitcoin, wenn die ersten Bitcoin-ETFs in den USA tatsächlich genehmigt würden.

Auch andere Analysten wie Galaxy Digital sind offenbar davon überzeugt, dass diese Genehmigungen nur noch eine Frage der Zeit sind und sagt einen enormen Kapitalzufluss voraus, wenn es zu Spot-getradeten Bitcoin-ETFs in den USA kommt.

Wer in der Zwischenzeit mit einem neuen Coin spekulieren möchte, der zudem noch an den Bitcoin-Preis gekoppelt sein könnte, sollte sich beim Pre-Sales von Bitcoin Minetrix umsehen.

