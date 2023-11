Aus irgendeinem Grund ist die Menschheit nicht in der Lage, aus ihren vergangenen Fehlern zu lernen und kriegerische Konflikte im großen Format feiern in diesen Zeiten eine traurige Renaissance. Das steigert die Nachfrage nach Waffen enorm, was sich bei den Zahlen von Rheinmetall immer wieder sehr deutlich zeigt.Anzeige:So auch im vergangenen Quartal, welches Rheinmetall (DE0007030009) ein Nettoergebnis von 102 Millionen Euro oder 2,34 Euro je Aktie bescherte. Das entspricht einem Plus von rund 33 Prozent. Ähnlich rasant ging es mit dem Auftragsbestand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...