Wenn bestätigt wird, was am Freitagabend einige Medien berichteten, dann waren es zumindest zum Teil Internetkriminelle, die Mails mit Bombendrohungen in ganz Deutschland verschickten. Vor allem an Schulen. Am vergangenen Montag hatte es die ersten großen Polizeieinsätze gegeben, dann ging es weiter so, am Freitag wurden noch einmal allein in Baden-Württemberg fünf Schulen geräumt und durchsucht. Ob da Islamisten den Konflikt zwischen der Hamas und Israel nach Deutschland tragen wollten, war die ganze Zeit unklar. Es gab wohl nur entsprechende Andeutungen in einigen der Mails. Umso perfider wirkten sie. Wenn man nicht weiß, mit wem man es zu tun hat, entwickelt Psychoterror erst recht Wirkung. Genau das, Verunsicherung in die Bevölkerung zu tragen, haben die Absender vermutlich beabsichtigt. An nicht wenigen Schulen haben die Ereignisse in Nahost sowieso zu Spannungen in den Schulgemeinschaften geführt. Das war ein guter Nährboden für die Angstmache. https://www.mehr.bz/khs301m



