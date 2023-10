DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 14.636 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Am Ende einer turbulenten Woche, in der immer wieder Gewinnwarnungen Bewegung in den Späthandel gebracht haben, ist es am Freitag im nachbörslichen Geschäft ruhig geblieben.

Unter den Nebenwerten wurden SMT Scharf am Abend 2,6 Prozent höher getaxt. Der Bergbauausrüster hat einen neuen Vorstand ernannt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.636 14.687 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 27, 2023

