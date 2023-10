Bernd Wünsche (Gurupress.de) - FREYR Battery hat am Freitag einen weiteren Abschlag hinnehmen müssen. Die Kurse fielen um -1,4 %. Damit hat die Aktie binnen Wochenfrist ungefähr -14 % verloren. Das ist insofern gravierend, als der Kurs nun den tiefsten Stand aller Zeiten eingenommen hat. Zudem gibt es keine neuen Nachrichten, die in irgendeiner Form legitimieren könnten, dass die Notierungen so schwach sind. Das ist insofern alarmierend, als ...

