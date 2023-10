Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Varta hat es geschafft, am Freitag kurz vor dem Wochenende einen neuen Aufschlag von mehr als 3,4 % zu realisieren. Eine starke Leistung, so die Meinung von Beobachtern. Denn der Titel war vorher am Donnerstag mit dem Minus von mehr als - 4 % aufgefallen und sehr schlecht in den Rest der Woche gestartet. Noch am Montag hingegen hatte die Aktie einen Aufschlag in Höhe von mehr als 6 % geschafft. Es geht objektiv ...

