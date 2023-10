HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4920/ Christian Puchinger ist HAK-Lehrer, Sportveranstalter, Studiendesigner und vieles mehr. Anfang der 2010er Jahre organisierte er für den WAT 2x die Käfig-WM für Wiener Hobbykicker (und anderer Sportarten) aller Bezirke, um einen Wiener Meister zu küren. Da sprechen wir über verschiedenste Facetten wie Mannschaftsgrössen, Spielorte, Modus und so weiter. Schön, da ein paar Erinnerungen wachrufen zu können. Und dann erzählt Christian noch über seine Zeit als Kickboxer und erwähnt so quasi nebenbei, dass er mehrfacher Österreichischer Meister war (wusste ich nicht, mea culpa). Aktuell stehen Bouldern und Wildwasser Kajak am Programm und natürlich die Aufgabe, den ...

