Nach dem katastrophalen Kurssturz um -35% am Donnerstag legte die Siemens Energy-Aktie (WKN: ENER6Y) zum Wochenschluss am Freitag wieder um satte +15% zu. Sind Anleger zuversichtlich, dass das Unternehmen bald staatliche Garantien erhalten wird? Siemens Energy vorgestellt Die Siemens Energy AG ist ein Elektro- und Energietechnikhersteller mit Sitz in München. Der Konzern stellt Systeme im Bereich der Energieerzeugung, der Energieübertragung sowie ...

