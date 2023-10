ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX fällt im Wochenvergleich um -1,9%. Die Performance beträgt seit Jahresbeginn -3%. Der Index fiel zuletzt zudem leicht unter seine mittelfristige Aufwärtstrendlinie, blieb aber über der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 Punkten. Die wichtigsten technischen Indikatoren wie der MACD, der Directional Movement Indikator DMI und das Parabolic System geben weiterhin Verkaufssignale. Das Parabolic System würde derzeit erst beim Überschreiten der Marke von 3.105 Punkten wieder ein Kaufsignal geben. Aktuell befindet sich der Index in einer Abschwächungsphase, die voraussichtlich noch andauern wird. Wie erwarten, dass sich der ATX in der nächsten Woche weiter abschwächen wird. Er sollte dabei in einer Spanne ...

