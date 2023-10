Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zur AMAG "Insgesamt sehen wir die präsentierten 3Q-Ergebnisse und den angehobenen Ausblick leicht positiv. Für unsere aktuellen Schätzungen sehen wir allerdings nur leichtes Aufwärtspotential. In Summe sehen wir derzeit keine Kurstrigger für die AMAG-Aktie und bleiben daher weiter an der Seitenlinie." Ausblick: In der nächsten Woche startet die Berichtssaison in Österreich voll durch mit Q3-Ergebnissen von Erste Group, RBI, OMV, Verbund, Andritz, Lenzing und Palfinger sowie Halbjahreszahlen 2023/24 von AT&S.

