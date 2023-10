Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power ist am Freitag massiv abgestürzt. Der Titel verlor -5 %. Das ist schlecht, insofern es nicht einmal neue Nachrichten gab, an denen sich das Drama festmachen könnte. Wenn es keine Gründe gibt, dann wird es für Analysten und Investoren immer schwieriger, einen Aufwärtstrend zu begründen. Derzeit sieht es für Plug Power nicht so gut aus, als dass der Titel nun in einem Rutsch wieder den Anschluss an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...