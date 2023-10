Die Kalenderwoche 43 bringt weitere Anleihe-Neuemissionen am KMU-Markt hervor, so begibt die FCR Immobilien AG eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1YC913) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 60 Mio. Euro und einem festen Zinskupon von 7,25 % p.a. Neben einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung bietet die FCR den Inhabern der Anleihe 2019/24 einen Umtausch (+ Barausgleich) in den neuen Bond an. Die Zeichnungs- und Umtauschphase läuft vom 02. bis zum 21. November 2023. Die neue FCR-Anleihe 2023/28 ist zudem durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden abgesichert. Die Anleihemittel sollen der Refinanzierung sowie zur weiteren Wachstums-Finanzierung der FCR verwendet werden.

Auch die BDT Media Automation GmbH emittiert eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351YN0) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die als Green Bond qualifizierte BDT-Anleihe 2023/28 wird jährlich mit 11,5 % verzinst. Auch hier gibt es neben dem öffentlichen Zeichnungsangebot (13. bis 28.11.2023) und einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern ein Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber der BDT-Anleihe 2017/24 (30.10. bis 22.11.2023). Die Anleihemittel dienen dem Ausbau der Produktionsanlagen in Mexiko, der Aufbau von Fertigungsanlagen in China sowie der Vorfinanzierung für laufende Projekte im Bereich Storage Automation. Die ASG SolarInvest GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der ASG Versum AG, begibt zudem erstmals eine börsennotierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351405) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Der jährliche Zinssatz der fünfjährigen SolarInvest-Anleihe 2023/28 beträgt 8,0 %. Das öffentliche Zeichnungsangebot hat bereits am 27. Oktober 2023 begonnen und läuft zunächst ...

