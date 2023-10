Paris (ots/PRNewswire) -Auf dem Broadband World Forum (BBWF) 2023 wurde die FTTO-Lösung (Fiber To The Office) von Huawei mit dem Outstanding POL Use Case Award ausgezeichnet, was ein Beweis dafür ist, wie gut die Lösung von Huawei in der Branche für passive optische LANs (POL) aufgenommen wurde.Da die Kohlenstoffneutralität weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnt, wird Fiber-in-Copper-out zu einer idealen Wahl für Unternehmensnetzwerke auf dem Campus. Es ist heute allgemein anerkannt, dass rein optische Campusnetzwerke die Grundlage für den Aufbau intelligenter Campusnetzwerke sind. Als führendes Unternehmen auf dem Markt für volloptische Campusnetzwerke hat Huawei 2018 die FTTO-Lösung eingeführt. Mit dieser Lösung werden Glasfasern von den ELV-Räumen (Extra Low Voltage) zu jedem Raum, jeden Arbeitsplatz (Desktops) und Gerät verlängert, so dass ein einziges optisches Netzwerk für alle Anwendungen auf dem Campus zur Verfügung steht.Auf der Huawei Connect 2023 stellte Huawei die FTTO 2.0-Lösung für Campus-Szenarien vor. Gestützt auf die Schlüsseltechnologien von XGS-PON Pro und WLAN 7 realisiert diese Lösung 12,5G/25G für Räume, 2,5G/10G für Access Points (APs) und 2,5G für Arbeitsplätze Im Vergleich zur ursprünglichen FTTO-Lösung weist FTTO 2.0 erhebliche Verbesserungen bei Leistung und Funktionsumfang auf. Es zeichnet sich beispielsweise durch eine extrem hohe Bandbreite und eine vereinfachte Architektur sowie durch hohe Qualität und Energieeffizienz aus und erfüllt damit die Anforderungen der Industriekunden an den Aufbau umweltfreundlicher 10G-Campusnetzwerke. Auf dem Mobile World Congress 2023 präsentierte Huawei den branchenweit ersten 50G POL-Prototypen.Die FTTO-Lösung von Huawei wird bereits weltweit in großem Umfang kommerziell genutzt. Bis heute haben sich bereits mehr als 6000 Unternehmenskunden aus Branchen wie Bildung, Gesundheitswesen und Gastgewerbe für die FTTO-Lösung von Huawei entschieden. Laut dem China POL Market Report 2022 H2 von IDC ist Huawei in Sachen Marktanteil seit vier Jahren in Folge die Nr. 1 auf dem chinesischen POL-Markt.Gu Yunbo, Präsident der Enterprise Optical Domain der Huawei Optical Business Product Line, sagte: "Huawei hat sich zum Ziel gesetzt, globalen Unternehmenskunden die fortschrittlichsten und umweltfreundlichsten optischen Campus-Netzwerklösungen und -Produkte anzubieten. Diese Auszeichnung für die FTTO-Lösung von Huawei ist nicht nur ein Beweis für die Exzellenz der Lösung, sondern auch für die Innovationskraft und Marktführerschaft von Huawei im Bereich der optischen Campusnetzwerke. In Zukunft wird Huawei weiterhin mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um die kommerzielle Einführung von grünen optischen 10G-Campusnetzwerke mit weiteren innovativen Technologien zu fördern."Für weitere Informationen zur FTTO-Lösung von Huawei besuchen Sie bitte:https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-optical-network/campus-optixKontakt:hwebgcomms@huawei.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2259381/image_986294_24274079.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-ftto-losung-von-huawei-gewinnt-den-outstanding-pol-use-case-award-auf-dem-bbwf-2023-301970727.htmlOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5636682