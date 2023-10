Dogecoin Kurs Prognose: Dieser neue Musk-Plan könnte alles ändern!

Der Dogecoin Kurs notiert in den letzten 24 Stunden nahezu unverändert. Für die vergangene Woche stehen immer noch Kursgewinne von rund 12 % für DOGE zu Buche. In dieser Zeiteinheit ist der Dogecoin hinter Bitcoin & Cardano der beste Top 10 Coin. Das Chartbild hellte sich wieder auf, Hoffnung auf eine neue Aufwärtsbewegung macht sich breit. Nun gibt es auch neue Pläne von Elon Musk, die mittelfristig noch mehr Fantasie für den Dogecoin wecken könnten. Denn der Tech-Unternehmer & Visionär hat große Pläne für seine Plattform X, so berichtete das traditionell gut informierte Tech-Magazin TheVerge.

Besser als DOGE? Dieser Meme-Coin setzt auf Innovation

Elon Musk macht X zur Finanz-App - folgt der DOGE?

Nach dem zitierten Bericht hat Elon Musk gegenüber Mitarbeitern angekündigt, dass er X innerhalb eines Jahres massiv transformieren wolle. Sichtlich hat der Umbau nach der Benennung von Twitter zu X bereits begonnen. Doch bis Ende 2024 möchte er mit X ein zentrales Element der Finanzwelt erschaffen. Die Menschen werden überrascht sein, wie "mächtig dieser Gedanke ist". Denn X sei weitaus mehr als eine weitere Möglichkeit, um digital zu bezahlen. V

ielmehr möchte Musk das vollständige finanzielle Leben der Menschen abbilden. Die Nutzer von X bräuchten schlichtweg kein Konto bei einer Bank mehr - alles sei dann bei X möglich.

Das sind zweifelsfrei ambitionierte Pläne für die Social-Media-Plattform X, die mit abspringenden Werbekunden, geringeren Nutzerzahlen und einer mitunter angeknacksten Reputation kämpft.

Doch was haben Elon Musks Pläne mit dem Dogecoin zu tun? Bekannt als "Dogefather" hat Elon Musk in der Vergangenheit zahlreiche Hypes rund um DOGE verursacht. Auch die jüngste Ankündigung zur X-Transformation wurde mit Spekulation begleitet - so war die Antwort des Krypto-Influencers Crypto Tony mit rund 350.000 Followern eindeutig:

Der DOGE könnte ebenfalls Verwendung finden. Dennoch scheint Vorsicht hinsichtlich einer derartigen Entwicklung angebracht. Bis auf kurzfristige Spekulationen durch die Verwendung des DOGE-Logos bei Twitter oder zweideutige Andeutungen gibt es diesbezüglich eben keine realen Fortschritte. Zwar können Tesla-Fans im Onlineshop mit Kryptos bezahlen. Selbst den Bitcoin hat der Tesla-CEO jedoch als Zahlungsmethode wieder entfernt, nachdem er Umweltschutzbedenken anführte. Auch der Dogecoin basiert auf dem energieintensiven Proof-of-Work-Konsensmodell.

Der Markt dürfte erneut Spekulationen aufgreifen und in den Kurs einpreisen. Ob letztendlich der DOGE bei X eine Rolle spielen wird oder, wenn überhaupt, nur sekundär eingesetzt werden kann, wird die Zukunft zeigen.

Sollte der DOGE wirklich in eine etablierte Zahlungs-App eingebunden werden, würde dies wohl eine vollkommen neue Bewertung rechtfertigen. Weiterhin bleibt der DOGE der spekulativste Top 10 Coin.

Dogecoin Alternative: Darum hat Meme Kombat 10x Potenzial

