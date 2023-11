© Foto: Adyen



Der Kurs von Adyen ist in den USA 36 Prozent hochgeschnellt, nachdem der Zahlungsabwickler seine Geschäftserwartungen präzisiert hat. Die Hintergründe!Adyen hat am Mittwochabend die Wachstumsziele für die nächsten drei Jahre angepasst und etwas moderater formuliert. Der niederländische Zahlungsabwickler will in Zukunft häufiger Details zu seiner Geschäftsentwicklung bekannt geben, wie von Anlegern gefordert wurde. Das Unternehmen strebt nun ein Wachstum im niedrigen bis hohen 20-Prozent-Bereich an, wie es in einer am Mittwoch nach Börsenschluss in Europa veröffentlichten Erklärung heißt. Dies steht im Gegensatz zu einer früheren mittelfristigen Prognose, die jährliche Zuwächse zwischen den …