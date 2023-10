Jakob Ems (Gurupress.de) - In der vergangenen Handelswoche konnte die Vonovia-Aktie leicht zulegen und schloss bei 20,74 EUR, was einer positiven Veränderung von 1,5 % entspricht. Im aktuellen Monat liegt die Aktie jedoch um 9,2 % im Minus. Ein interessantes Detail hierbei ist der Schuldenabbau des Unternehmens. Vonovia, Deutschlands größter Immobilienkonzern, trennt sich von 1213 Wohnungen und etwa zwölf Hektar unbebauter Grundstücke in ...

