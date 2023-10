Die Talfahrt der PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) scheint weiterhin kein Ende zu finden. In der vergangenen Handelswoche verlor der Wert um -5% auf 50 US$. Damit steht das Papier nun auf dem niedrigsten Stand seit 2017. Was belastetet den Wert jetzt schon wieder? PayPal vorgestellt PayPal betreibt den weltweit bekanntesten Online-Bezahldienst. Im letzten Quartal nutzten über 430 Millionen Verbraucher weltweit den Service für Online-Überweisungen und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...