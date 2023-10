Wie machen wir messbar, was in unseren Köpfen passiert, wenn wir Werbung gesehen haben? Ein schwedisches Unternehmen will das mit automatisierten Umfragen sichtbar machen. "Oh, das T-Shirt muss ich haben!" - das spontane Gefallen von einem Produkt passiert in Sekunden, da kann der rationale Anteil in uns in den Hintergrund treten, die Gefühle übernehmen und bringen die Kaufentscheidung voran. Diese Impuls-Entscheidungen lassen sich schwer messen ...

