Bochum (ots) -Noch vor wenigen Tagen vergab der Telekom-Chef ein vernichtendes Urteil über die deutsche Digitalisierung. Doch es gibt auch gute Nachrichten über deutsche Spitzenleistungen im Bereich der IT-Sicherheit: Bereits zum dritten Mal hat eine deutsche Nationalauswahl die European Cyber Security Challenge gewonnen. Der Wettbewerb fand vom 24. bis 27. Oktober 2023 in Hamar, Norwegen statt. Das deutsche Team konnte sich unter den 28. Teilnehmerländern als Gewinner durchsetzen.Organisiert wird der Wettbewerb unter anderem von der European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), welche die Aufgabe hat, die Länder der EU auf zukünftige Herausforderungen der Cybersicherheit vorzubereiten. Ausgetragen wurde der Nachwuchs-Hacking-Wettbewerb auf dem prestigeträchtigen Vikingskipet (auf Deutsch: Wikingerschiff). Die Sportstätte wurde ursprünglich für die Ausrichtung der Disziplin Eisschnelllauf bei den Olympischen Winterspielen 1994 errichtet.Der Wettbewerb deckte verschiedene Themenfelder der IT-Sicherheit ab. Am ersten und dritten Tag wurden in verschiedenen Aufgaben unter anderem die Kategorien Kryptografie, Web Security, Binary Exploitation und Open Source Intelligence bearbeitet. Am zweiten Tag folgte ein sog. Attack & Defence-Szenario. Hierbei arbeiten die Teams nicht parallel an den Aufgaben. Stattdessen versuchen sie, bestimmte Services der gegnerischen Teams über ein Netzwerk anzugreifen.Durch technische Schwierigkeiten blieb die Verteilung bis zum letzten Moment ungewiss. Umso größer war die Freude bei der Preisverleihung über die erreichten 18269 Punkten in der Gesamtklassifizierung und einem hervorragenden ersten Platz vor der Schweiz (17783 Punkte) und Dänemark (17577 Punkte).Herzlichen Glückwunsch an das deutsche Team für diesen großartigen Erfolg!Maximilian Rademacher (Team Captain), Tobias Holl, Felix Buchmann, Yannik Marchand, Manfred Paul, Tizian Seehaus, Emil Trebing, Justin Mietzner, Yannick Sommer, Luke Finn ZamponiSowie die Betreuer aus dem in Bochum ansässigen Verein Nachwuchsförderung IT-Sicherheit e.V.: Felipe Custodio Romero (Team Captain), Patrick Reich (Steering Committee Vertreter Deutschland), Falk Gaentzsch (Steering Committee Vertreter Deutschland)Pressekontakt:Falk GaentzschNachwuchsförderung IT-Sicherheit e.V.+4915256095847presse@nfits.deOriginal-Content von: Nachwuchsförderung IT-Sicherheit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172396/5637032