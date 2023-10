© Foto: AFP Kanter - picture-alliance / dpa



In der neuen Woche könnte es sich entscheiden, wie schwer der Rest des Jahres wird. Es stehen wichtige Quartalsberichte an und Mitte der Woche ist die US-Notenbank an der Reihe. Wie geht das aus? Gut oder schlecht?Die neue Woche könnte eine richtungsweisende Woche für die internationalen Märkte werden. Die Lage im Nahen Osten entspannt sich nicht, US-Schwergewicht Apple berichtet und die amerikanische Notenbank wird ihren Zinsentscheid bekanntgeben. Danach könnte sich möglicherweise entscheiden, welche Richtung Aktien und Anleihen bis Jahresende einschlagen. Eigentlich ist der Oktober ein guter Monat für Anleger. Nach dem gewohnt schwachen September fangen die Aktienkurse im Oktober an, …