© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Psychologie spielt eine große Rolle auf dem Akitenmarkt. Darüber spricht Kapitalmarktstratege Stefan Riße von Acatis Investment im Interview mit wallstreetONLINE.Martin Kerscher: Warum ist Psychologie so wichtig an der Börse? Stefan Riße: Weil die Kurse nur mittelbar bestimmt werden von fundamentalen Daten oder von Nachrichten, was die Geldpolitik betrifft oder geopolitische Nachrichten. Wenn wir sie erfahren haben, bewegen sich ja nicht automatisch die Kurse. Sie bewegen sich ja erst, wenn Marktteilnehmer handeln, indem sie sie Aktien anbieten oder nachfragen. Es gibt eine große Schar von Anleger, das sind Menschen, die sind getrieben durch Emotionen. Da kann Gier eine Rolle spielen, da …