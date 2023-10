Ausbruch beim Gold?!: Wochenrückblick KW 43-2023 - Gold über 2.000 USD!

Anzeige / Werbung

Die vergangene Woche am Markt war von starken Schwankungen geprägt, verursacht durch enttäuschende Unternehmensergebnisse, die mehrheitlich negativ sanktioniert wurden.

obendrein prasselten positive Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren ein, welche so interpretiert wurden, als dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird. Quasi eine Patt-Situation an den Märkten.

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind durch die wirtschaftlichen Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weshalb die Ölpreise unter die Marke von 90,- USD fallen konnte. Die Erhöhung der wöchentlichen US-Lagerbestände drückte die Preise ebenfalls. Ein Highlight der Woche war die Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bis 2030 vorhersagt.

In London blieb Kupfer trotz der noch undurchsichtigen Wirtschaftslage sowohl in China als auch Europa und den USA stabil. Neueste chinesische Statistiken zeigen allerdings einen Nachfragerekord im September. Die Tonne Kupfer wird mit derzeit mit rund 7.950,- USD gehandelt. Gold notierte zum Wochenschluss sogar bei über 2.000,- USD je Feinunze und untermauert damit seien Status als sicheren Hafen.

Fazit und Ausblick:

In dieser Woche werden Entscheidungen der Zentralbanken erwartet, beginnend mit der Bank von Japan, gefolgt von der Fed und der Bank of England. Es wird erwartet, dass sie die Linie der EZB befolgen: Zinssätze beibehalten, dabei aber eine "hawkishe'-Haltung einnehmen. Dazu kommen Inflationszahlen und Aktivitätsindikatoren. Die neuesten US-Statistiken untermauern nicht die Erwartungen des Marktes, und die US-Wirtschaft zeigt weiterhin Robustheit. Der Unternehmenskalender ist ebenfalls vollgepackt mit Quartalsergebnissen von Unternehmen wie McDonald's, HSBC, Qualcomm, Shell, AXA, Apple, Novo Nordisk und Eli Lilly.

